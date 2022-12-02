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Несбывшийся Петербург: участники VIII архитектурного биеннале показали нереализованные проекты

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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В рамках VIII биеннале «Архитектура Петербурга» архитектурная студия «Интерколумниум» показала проекты, которые так и не были реализованы. В перечень попали проекты реконструкции Адмиралтейства и Апраксина двора, а также строительство высоток в Лахте. При этом по факту подобных проектов гораздо больше, например, нереализованная IT-деревня в Горской.

Над Апраксиным двором мог бы раскинуться стеклянный купол, а у «Лахта Центра» — появиться гостиница со спортивным клубом. Об этих и других нереализованных проектах в рамках тематического мероприятия рассказал руководитель студии «Интерколумниум» Евгений Подгорнов.

«Мы впервые познакомили посетителей с проектами, которых уже никогда никто не увидит, в этом смысле биеннале стала единственным местом их краткосрочной славы. Они легли на полку, покрылись пылью времен, но не утратили значения и даже актуальности», — рассказал он.

Так, по одному только проекту «Адмиралтейство. Приспособление объекта под размещение главного военно-морского ведомства» студия подготовила 1400 томов архитектурных материалов. Однако государственный заказ так и остался на бумаге. По Апраксину двору существует целых несколько проектов. Концепция студии предполагала, что торговый квартал накроют стеклянным навесом. Однако ни данный проект, ни другие так и не были реализованы.

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Фото: Санкт-Петербург.ру

Горожанам известен более свежий пример – несбывшаяся ревитализация промзоны «Горская». Проект высокой степени готовности широко освещался исполнителем, а потому его заморозка вызвала недоумение экспертов и общественности.

Концепцию превращения бывшей строительной площадки Комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская» в современную зону развития предложил сам город. В прошлом году Смольный подписал соглашение с компанией «Мегалайн», которая предложила подходящий проект. Он предполагал строительство IT-деревни с научными лабораториями, промышленного комплекса с востребованными складами формата light industrial, а также инфраструктуры для туризма и отдыха горожан. По заявлениям инвестора, объекты помогли бы вывести наукоемкие технологии и промышленность региона на новый уровень, а также создать новые рабочие места и обеспечить миллиардные налоговые отчисления в казну.

Проект поддержала государственная структура «Агентство стратегических инициатив». Позднее АСИ включило макет будущих кластеров Горской в экспозицию выставки достижений и перспективных направлений, которую представили президенту Владимиру Путину. В ноябре прошлого года инвестор организовал международный конкурс архитектурных решений среди ведущих студий со всего мира. Подготовке к строительству не помешала даже геополитическая ситуация. На ПМЭФ-2022 года «Мегалайн» представил проект «Горская гавань» от победителя конкурса, консорциума под лидерством компании «Ваухаус».

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Фото: Мегалайн

Однако на том же форуме представители Смольного неожиданно заявили о смене как концепции, так и инвестора, который предложил спроектировать развлекательную зону, включая яхт-клуб. Как полагают некоторые эксперты, вместо рабочих мест и промышленных объектов на побережье могут построить элитный поселок «для избранных».

Из зависших проектов также можно вспомнить концепт от «Студии 44» по строительству арт-парка «Тучков буян» по улице Добролюбова. О нем заговорили в 2019 году, горожан активно привлекали к обсуждению названия парка и его будущего наполнения. Однако сейчас есть информация только о строительстве театра Эйфмана, также входившего в проект. По некоторым данным возобновлена работа над Судебным кварталом, который собирались строить до парка. Аналогичных примеров можно найти не один десяток.

Архитектурное биеннале, затронувшее тему нереализованных проектов, прошло с 23-27 ноября в Российском этнографическом музее. В рамках мероприятия также была представлена выставка лучших проектов, реализованных петербургскими архитекторами за последние 3 года. В нее вошли новые жилые и общественные здания, проекты по реконструкции и реставрации, а также ландшафтный дизайн.

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