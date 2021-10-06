ЗакС принял законопроект о выплатах пенсионерам старше 90 лет

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во время заседания, которое прошло в среду, 6 октября, приняло законопроект о социальных выплатах пенсионерам. Средства будут выплачивать лицам, которые отметили 90-летний, 95-летний и 100-летний юбилей. Пенсионеры начнут получать эти средства с 1 января 2022 года.

Новый законопроект был принят в первом чтении.

«Гражданам, отметившим 90-летний юбилей - 15 тысяч рублей, 95-летний юбилей - 20 тысяч рублей и достигшим возраста 100 лет - 25 тысяч рублей. Достигшим возраста 100 лет далее предлагается предоставлять эту меру ежегодно», — сообщил представитель губернатора в ЗакСе Петербурга Юрий Шестериков.

Также депутат отметил, что введение дополнительной меры социальной поддержки обусловлено устойчивой тенденцией роста численности пожилых петербуржцев, в том числе, долгожителей в составе населения.