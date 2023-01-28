В Петербурге утвердили ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей горожанам с народными званиями

В Санкт-Петербурге установили выплаты пенсионерам, имеющим звание категории "народный". Ежемесячно таким горожанам будут выплачивать по 30 тысяч рублей.

В Социальный кодекс Северной столицы внесли изменения, согласно которым граждане со званием категории "народный" могут ежемесячно рассчитывать на получение дополнительных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга 28 января.

Так, известно, что для получения выплаты гражданин должен прожить в Петербурге не менее 10 лет, а также либо выйти на пенсию, либо достичь возраста 60 и 55 лет. Кроме того у такого петербуржца должно быть почетное звание.

Напомним, что среди званий указываются "Народный артист РСФСР", "Народный артист СССР", "Народный художник СССР", "Народный художник Российской Федерации", "Народный учитель СССР" и другие.

В пресс-службе уточнили, что мера поддержки предоставляется за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ и Санкт‑Петербургом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что пенсии по старости в текущем, 2023-м, году петербуржцам увеличат за счет индексации.