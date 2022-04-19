Некоторые россияне получат по 25 тысяч рублей от ПФР

Разовую выплату от Пенсионного фонда России некоторые россияне смогут получить уже в апреле. Её размер составит до 25 тысяч рублей.

Данная выплата является единовременным пособием и полагается тем россиянам, в семье которых недавно родился ребенок. Выплата положена и в том случае, если малыша берут из детского дома.

Если имеющий право на выплату россиянин работает, её предоставит работодатель. Неработающим следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России.

Базовый размер пособия составляет 20473 рубля. Однако в регионах могут быть установлены различные повышающие коэффициенты. С их учетом размер пособия достигает 25 тысяч рублей.

Разовые выплаты полагаются не только молодым родителям. Ранее ALLNW сообщал, что получить прибавку к пенсии могут почетные доноры крови пенсионного возраста.