Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на новые выплаты на детей

В июне некоторые родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты до 40 тысяч рублей. Как пояснили в Пенсионном фонде тройная выплата полагается тем, кто ранее за ней не обращался.

В России также могут изменить срок декретного отпуска с сохранением полагающейся женщине компенсации в полном размере. Как пишет АБН, с такой инициативой выступила член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детей.

На выплату могут рассчитывать семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, которые имеют доходы на человека ниже среднедушевого прожиточного минимума. В ПФР заявку рассмотрят за 10 дней, а деньги поступят в течение пяти дней. Начисление осуществят сразу в тройном размере.