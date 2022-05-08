В ПФР рассказали, кому положена разовая выплата в 20 тысяч рублей

Ряд россиян в мае смогут получить выплату в 20 тысяч рублей. Деньги придут на карту, но только тем, кто заранее подаст заявление.

Специалисты Пенсионного фонда России уточнили, что речь идет о пособии, которое смогут получить те, у кого появился ребенок. Если родители не работают, выплаты осуществляет Пенсионный фонд. Трудоустроенным родителям пособие выплачивается работодателем.

Размер единовременной выплаты составляет 20 500 рублей. Чтобы получить её, потребуется свидетельство о рождении ребнка. Если выплата оформляется на усыновленного малыша, к заявлению нужно приложить документы из органов опеки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне смогут получить по 16 тысяч рублей на карту «Мир».