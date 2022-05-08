Россияне смогут получить по 16 тысяч рублей на карту «Мир»

До конца лета россиянам доступна разовая выплата от государства, которая будет начисляться на карту «Мир». В среднем каждый участник сможет получить по 16 тысяч рублей.

Данные выплаты начисляются за поездки по стране в рамках программы туристического кешбэка. Ранее их получали только за путешествия взрослых, однако сейчас начисляется кешбэк за поездки детей.

Государство компенсирует купившей путевку в детский лагерь семье определенную сумму, не превышающую 20 тысяч рублей. В пределах этой суммы выплата составит половину стоимости путевки к детский лагерь.

Чтобы получить деньги, путевку для ребенка важно оплачивать с помощью все той же карты «Мир».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что после праздников россияне смогут получить 10 тысяч рублей от ПФР.