В Ленобласти подготовили и рассмотрели проект бюджета на 2023 год

Средства из бюджета первостепенно хотят распределить на выплаты на детей от 8 до 17 лет, национальные проекты, адресную инвестиционную программу. Не забыли про дороги, а также собираются помочь дольщикам.

Как сообщает ИВБГ, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что региону необходимо бороться за федеральные деньги для реализации всех нацпроектов.

Из документа следует, что объем доходов области в 2023 году составит 171,3 млрд рублей, а расходы достигнут отметки в 183 млрд рублей. Председатель комитета финансов Роман Марков отметил, что дефицит будет на уровне 11,7 млрд рублей.

Большую часть направят на образование – 42 млрд рублей. На втором и третьем месте социальная поддержка (29,6 млрд рублей) и здравоохранение (26,8 млрд рублей) соответственно.