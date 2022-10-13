Петербуржцам рассказали, какие изменения произойдут после объединения ПФР и ФСС

В 2023 году в России пройдут значительные изменения в порядке оформления пособий и процессе уплаты страховых взносов. Такая перемена связана с тем, что ФСС и Пенсионный фонд России станут одним целым.

Как сообщает МК в Калининграде, произойдет слияние двух организаций в одну. Теперь заведовать этими вопросами будет Социальный фонд России. Такие изменения окажут влияние на порядок оформления и размер выплат, уплату страховых взносов и отчетность для работодателей.

Социальный фонд России с 2023 года займется пособиями семьям с семьи. Сообщается, что суммы некоторых выплат увеличатся.

Также будет введена работа бесшовной системы господдержки. Это значит, что детей не будут делить по возрасту. Согласно изменениям, выплаты будут назначаться от беременности и до 17-летия ребенка.

Родителям, работающим по гражданско-правовым договорам, предоставят декретные и больничные. Взносы будут платить заказчики.

Кроме того, самозанятым родителям предоставят возможность платить за себя добровольные взносы. Также они смогут получить пособия по беременности и родам.

Также с 2023 года родителям будет достаточно оформить одно заявление на всех детей. Если соблюсти все условия, то универсальное пособие можно получить на каждого ребенка.