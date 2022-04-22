Стало известно, кому в апреле выплатят по 10 тысяч рублей от ПФР

Некоторые семьи с детьми могут предтендовать на единовременную выплату от Пенсионного фонда России, которая будет начисляться в апреле. В среднем её размер составит 10 тысяч рублей.

Выплату могут получить родители, второй ребенок которых родился после 1 января 2018 года. Пособие может быть назначено из средств материнского капитала и выплачиваться на ежемесячной основе. Выплатной период по этой операции в текущем месяцев завршается 25 апреля.

Уточняется, что размер выплаты определяется детским прожиточным минимумом, установленным в регионе проживания получателя.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионеры могут получить денежные выплаты за отказ от положенных им льгот.