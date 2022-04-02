Петербуржцам рассказали, как можно сэкономить на проезде

В комитете по транспорту рассказали петербуржцам, как можно сэкономить, совершая поездки в общественном транспорте. В частности, пассажирам рекомендовали воспользоваться проездным «Подорожник». При его использовании одна поездка стоит 45 рублей в метро и 40 рублей — на наземном транспорте.

При оплате картой «Мир» проезд обойдется в 45 рублей. По «единой карте петербуржца» потребуется заплатить только 35.

В комитете по транспорту также рекомендовали пенсионерам, студентам и школьникам приобретать соответствующие проездные билеты на месяц. Первым он обойдется в 671 рубль. Обучающиеся в вузах заплатят 1206, а школьники — 598 рублей в месяц.

Напомнили горожанам и о новом пересадочном тарифе, который начал действовать в наземном общественном транспорте Петербурга 1 апреля. Чтобы воспользоваться им, нужно оплатить проезд «Подорожником».