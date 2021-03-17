Согласно статистике, наиболее популярным проездным билетом стал студенческий проездной на все виды транспорта. За первые два месяца петербургские студенты приобрели 212 657 проездных. Важность постепенного перехода на электронные проездные ранее подчеркивал глава комитета Кирилл Поляков.
На данный момент каждый второй студент ВУЗа пользуется проездным, предназначенным на все виды транспорта. За январь студенты приобрели 41 833 проездных, а за февраль показатель вырос до 67 836 единых билетов. Работающее население Петербурга наиболее активно пользуется электронной картой «Подорожник», которая при сравнении с наличными отличается удобностью и экономией средств.
Развитием системы оплаты картой «Подорожник» активно занимаются в Комитете по транспорту, так как именно этим способом оплачивают проезд большинство трудоспособного населения. Так, весь городской общественный транспорт оснащен валидаторами, позволяющими удобно оплачивать проезд.
Наличие валидаторов означает, что нет необходимости оплачивать проезд наличными. Однако многие петербуржцы все еще платят «по-старинке». В связи с этим председатель Комитета Кирилл Поляков сообщал о работе над внедрением безналичной системы в транспорт города. Для оплаты разовых билетов депутат ведет переговоры с банком, «чтобы разовые билеты можно было приобрести в банкомате, распечатать их и оплатить проезд".
Более 200 тыс. проездных приобрели петербургские студенты за первые месяцы 2021 года
© Фото: baltphoto.ru
Петербургский Комитет по транспорту опубликовал статистику приобретенных за январь и февраль 2021 года проездных билетов.
Согласно статистике, наиболее популярным проездным билетом стал студенческий проездной на все виды транспорта. За первые два месяца петербургские студенты приобрели 212 657 проездных. Важность постепенного перехода на электронные проездные ранее подчеркивал глава комитета Кирилл Поляков.
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