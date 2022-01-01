Петербуржцы начали оплачивать проезд в общественном транспорте по новым тарифам

В Петербурге с 1 января 2022 года вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. На сайте администрации города уточняется, что разовые поездки на всех видах транспорта стали дороже на пять рублей.

Разовая поездка в метро теперь обойдется петербуржцам и туристам в 65 рублей. В наземном транспорте за билет придется заплатить 60 рублей.

При оплате Единым электронным билетом «Подорожник» поездка стала дороже на 4 рубля. В метро это 45 рублей, а в наземном транспорте — 40 рублей. Школьники, студенты и пенсионеры будут приобретать месячные проездные билеты на 4% дороже, чем ранее.

Только по «Единой карте петербуржца» стоимость поездки не только не возросла, а даже уменьшилась. 35 рублей за поездку необходимо отдать при оплате в турникете. Если оплата производится токенизированной картой, сумма составит 31 рубль. Банковской картой «Мир» в метрополитене потребуется оплатить 44 рубля при оплате в турникете и 41 рублей при оплате токенизированной банковской картой. В последнем случае поездка стала дороже на 5 рублей.