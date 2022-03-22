4 млн россиян получат повышенные пенсии с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы пенсии на 8,6%. Как сообщила декан экономического факультета РУДН Елена Григорьева, индексация коснется пенсионных выплат четырех миллионов россиян.
В беседе с агентством «Прайм» эксперт уточнила, что будут индексированы пенсии социальные пенсии детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и еще ряда других категорий. Эффективность системы пенсионного обеспечения Елена Григорьева назвала приоритетной задачей государства, что закреплено в Конституции России (ч. 6, ст. 75). Обеспечение эффективности осуществляется в том числе и за счет регулярной индексации пенсионных выплат.