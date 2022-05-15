Депутат Госдумы пообещал всем пенсионерам индексацию выплат в этом году

О предстоящей индексации выплат для пенсионеров рассказали член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, индексации выплат всем пенсионарам стоит ожидать в 2022 году, поскольку поручение президента России Владимира Путина выполнено. Правительству дали поручение внести соответствующие инициативы по индексации социальных выплат, пособий, пенсий еще до 20 апреля.

Точный процент индексации пока сложно предусмотреть, поскольку цифры инфляции меняются. В первый квартал это было почти 10 процентов, а сейчас этот процент будет другим.

"Президент неоднократно подчеркивал, что борьба с бедностью — это первоочередная задача несмотря ни на какие обстоятельства", — заявила депутат.