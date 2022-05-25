Индексация пенсий и МРОТ может составить 10%

Индексация социальных выплат в России прошла все необходимые согласования. Для её проведения необходимо окончательное решение президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают «Ведомости», размер индексации может составить 10%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос об индексации ранее посоветовал набраться терпения. Официальная информация о том, что социальные выплаты в России будут увеличены, к настоящему моменту не публиковалась.

Как уточнил помощник президента по экономике Максим Орешкин, окончательное решение об индексации пенсий и пособий президент Российской Федерации Владимир Путин может принять на заседании Государственного совета по социальной политике, которое пройдет в среду, 25 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в конце мая пенсионеры в некоторых российских регионах могут получить разовые выплаты в 10-20 тысяч рублей.