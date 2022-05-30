В РФ повысили МРОТ, пенсии и детские выплаты

В правительстве России объявили о принятии ряда мер по социальной поддержке граждан. Так, индексации ждут МРОТ, детские пособия и выплаты неработающим пенсионерам.

С 1 июня по поручению президента РФ Владимира Путина проиндексируют эти социальные выплаты. Для этого из федерального бюджета выделят более 500 млрд рублей. Поддержку окажут более чем 50 млн граждан.

Отмечается, что в среднем ежемесячно неработающие пенсионеры будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты для боле 4 млн человек. Кроме того, повысится прожиточный минимум, а вместе с ним вырастут и ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет, а также для семей с невысокими доходами с детьми от 3 до 17 лет.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.