Петербурженке через суд вернули 200 тысяч, которые она перевела не тому человеку

Суд Петроградского района Петербурга вынес постановление, по которому женщине обязаны вернуть 220 тысяч рублей, а также возместить судебные издержки в связи с ошибочным переводом. Об этом 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ошибочные переводы женщина совершила еще в 2020 году — 3 марта и 14 июля, 138 965 рублей и 83 784 рубля соответсвенно. Получивший деньги ответчик возвращать деньги отказался. Тогда потерпевшая обратилась с исковым заявлением в суд.

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга в ходе дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, установил, что истец не был связан с Тамбовской криминальной группировкой, а также не состоял в ОПГ и не был подозреваемым по делу об убийстве Михаила Маневича и Павла Капыша. Ранее АБН допустило ошибку в статье о ходе этого дела.