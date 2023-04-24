Обвиняемая в теракте на Университетской набережной Трепова заявила, что сожалеет из-за произошедшего

После отказа Московского городского суда провести слушание в открытом режиме обвиняемая в теракте на Университетской набережной Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем и молится за здоровье пострадавших в результате взрыва.

В понедельник, 24 апреля, Мосгорсуд отказал Треповой в обжаловании ареста. Когда следователь заявил, что необходимо провести слушание в закрытом режиме, девушка отметила, что сожалеет о произошедшем. Об этом сообщают РИА Новости.

По мнению следствия, "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия", в связи с этим слушание необходимо провести в закрытом режиме. Но Трепова считает, что в таком случае она не сможет в полной мере выразить сожаление.

В итоге Мосгорсуд, рассматривающий жалобу защиты на арест девушки, удовлетворил ходатайство следствия, после чего попросил публику и журналистов удалиться из зала заседаний.

Напомним, что Басманный суд арестовал Дарью Трепову, обвиняемую статьям "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой", до 2 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские власти выделили более 12 миллионов рублей пострадавшим в результате теракта на Университетской набережной.