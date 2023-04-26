На «процедурное затягивание» списывают власти Петербурга неудачи с реставрацией Конюшенного ведомства

В Смольном назвали судебные разбирательства вокруг Конюшенного ведомства «процедурным затягиванием». Если бы не это, на объекте давно бы начались работы по реконструкции и приспособлению памятника архитектуры к современному использованию, считает вице-губернатор по градостроительству Николай Линченко.

«Сегодня есть ряд разнонаправленных решений. Судебные разбирательства идут до сих пор, и это в принципе потерянное время», – отметил чиновник в интервью.

Он также вспомнил историю с домом Басевича, который сейчас пытаются отстоять от сноса градозащитники. Объект был передан театру Бориса Эйфмана, но горожане узнали, что большей его части грозит снос под видом реконструкции с превращением в общежитие для артистов.

Однако, ситуации с обоими историческими зданиями значительно разнятся. В первом случае речь идет о памятнике архитектуры федерального значения, которому уже 20 лет не могут найти достойного инвестора. Судебные разбирательства по этому объекту начались после того, как участники торгов заявили о серьезных нарушениях, допущенных при проведении конкурсной процедуры.

Напомним, в очередной раз власти Петербурга попытались найти инвестора Конюшенному ведомству в мае 2022 года. В результате на торгах объект достался компании «Бахчасарай», которая, видимо, никому кроме чиновников Смольного доверия не внушала. СМИ тогда обратили внимание, что компания была создана незадолго до конкурса, а ее основным видом деятельности являлась торговля продовольствием и табачными изделиями. Кажется, никакого опыта реставрации памятников архитектуры она не имела.

Позже медиа выяснили, что компания может действовать в интересах известной коммерческой группы «Киевская площадь» Года Нисанова. Этот девелопер известен в Москве такими проектами как ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и рынок «Фуд Сити», поэтому можно было предположить, что именно появится на территории «Конюшенного ведомства». Хотя Нисанов решил опровергнуть предположение насчет участия в проекте.

В ходе торгов конкурсная комиссия отклонила заявки других участников – ООО «БАМ», АО «Альфа», ООО «БИМС» и АО «Футуро». Так, причиной отстранения «Футуро» стало отсутствие в комплекте документов решения об одобрении крупной сделки и утвержденной максимальной сумме. В суде компании удалось доказать неправомерность этих требований.

В результате суд не только удовлетворил иск «Футуро», но и отменил результаты торгов. Оспорить решение в апелляции у Смольного не получилось. Для многострадального памятника архитектуры это значит, что работы на нем вновь откладываются на неопределенный срок. А ведь оно пребывает в аварийном состоянии и рискует «сползти» в Мойку.

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 гектара в центре Петербурга. В настоящее время здание практически полностью пустует – в нем действует лишь храм. Остальная его территория закрыта для посетителей, а фасады регулярно закрывают баннерами, чтобы скрыть их неприглядный вид и трещины.

До этих торгов, еще в 2010 году объект был передан компании «Оранж Девелопмент» братьев Зингаревичей под спа-комплекс с бассейном. Однако проект не устроил градозащитников и Совет по культурному наследию, поэтому в 2014 году соглашение с застройщиком расторгли.

После этого ансамбль передали Городскому музею истории, а «Центр выставочных и музейных проектов» совместно с Комитетом по культуре Петербурга разработал для него проект реставрации. Помимо этого проекта, для Конюшенного ведомства придумали еще несколько концепций по созданию в нем общественно-деловой зоны. Проекты, в частности, предлагали «Тандем-Истей» и «Старт Девелопмент». Однако ни один из них так и не был утвержден Смольным, а музей в 2020 году отказался от управления зданием и вернул его городу.

В последнее время дела у памятника архитектуры идут все хуже, а из бюджета приходится тратить миллионы на проведение противоаварийных работ. Пока все, на что хватило фантазии чиновников – создание платной парковки на Конюшенной площади, которая находится прямо перед объектом культурного наследия.

Вопрос о том, кто займется реконструкцией Конюшенного ведомства, пока остается открытым. Но по некоторым оценкам на проведение работ потребуется до 10 млрд рублей. В городском бюджете такие средства вряд ли найдутся.