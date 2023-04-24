На задолжавшем 1,5 млрд рублей "Лужском мясокомбинате" ввели наблюдение по решению суда

В Петербурге по решению суда на "Лужском мясокомбинате" ввели наблюдение в связи с крупной задолженностью.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти решил ввести процедуру наблюдения на АО "Лужский мясокомбинат" из-за долгов по кредитам, налогам и зарплате. Известно, что в совокупности сумма достигла 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает DP.RU.

Временным управляющим была назначена Татьяна Педченко из саморегулируемой организации "Северная столица". Заявление от компании было подано еще в январе текущего года, в свою очередь, арбитражный суд иск удовлетворил.

АО "Лужский мясокомбинат" создали в 1990-х годах на базе государственного одноименного предприятия. Вместе с Лужским комбикормовым заводом мясокомбинат находился в производственной цепочке животноводческого комплекса "Рассвет". Со временем все компании обанкротились.

"Рассветом" завладел Россельхозбанк. Производство на нем прекратили в 2014 году, но часть территории сдают в аренду. Животноводческий комплекс при этом также продолжает функционировать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Петербурга отказался удовлетворить иск кредиторов "Юлмарта" о взыскании долгов.