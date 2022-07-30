Эксперт прокомментировал предложение о 13-й пенсии

Законопроект о назначении пенсионерам 13-й выплаты могут внести Госдуму. Как сообщает телеканал "360", главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин назвал такое предложение популистским.

По его словам, пенсионеры не являются самыми бедными людьми в России. Он отметил, что когда такому слою населения обещают деньги - это скорее предвыборная история. Надоршин заявил, что правительство понимает важность поддержки этой категории россиян, но при этом стараются быть аккуратнее с предвыборными обещаниями.

Экономист считает, что вероятность рассмотрения и принятия такого закона находится под вопросом, но это возможно. По его мнению, состояние казны государства сейчас зависит от расходов и поступлений во второй половине года. В бюджете страны сейчас наблюдается профицит и весьма внушительный.

"Хватило бы для всех пенсионеров, в принципе, без проблем", - заявил Евгений Надоршин.