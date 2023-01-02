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Из федерального бюджета Петербург получит почти 4 млрд на выплату соцподдержки к пенсии

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© Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

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На выплату социальных доплат к пенсии Петербург получит почти четыре миллиарда рублей. Доплаты получат 110 тысяч человек. Соответствующее постановление уже подписано в Смольном.

Как сообщается в пресс-службе администрации Северной столицы, город получит 3 млрд 827 млн рублей. Эти средства пойдут на выплаты социальных доплат к пенсии. Такую меру поддержки получат около 110 тысяч горожан.

Субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии город получит по заключенному с Минтрудом России договором. В 2022 году Петербург получил 2 млрд 657 млн рублей, в том числе 1 млрд 36 млн – из федерального бюджета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России в 2023 году материнский семейный капитал вырастет на 12,4%. Он будет увеличен на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением. Также в 2023 году увеличатся все социальные выплаты, включая пенсии и пособия.

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