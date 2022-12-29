В 2023 году маткапитал увеличат на 12%

Петербуржцам рассказали, что в следующем, 2023-м, году материнский семейный капитал будет увеличен на 12,4%. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Как передает тв360, по словам депутата, материнский капитал будет увеличен на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением. Она отметила, что по поручению президента это будет проводиться ежегодно. Также парламентарий подтвердила, что с 2023 года увеличатся все социальные выплаты, включая пенсии и пособия.

Увеличивать семейный капитал будут не на прогнозное значение, а по результатам года, по достижению реальных показателей, подчёркивает Бессараб. Если говорить про универсальное пособие, то тут объединяются семь различных категорий с едиными критериями, с едиными выплатами.

Депутат отмечает, что сейчас из можно получить как из маткапитала, так и из универсального пособия.

“При этом средства из материнского капитала не будут учитываться в доходах семьи. Это дает определенные преимущества семьям с детьми”, — подчеркивает парламентарий.