Многодетным петербуржцам будут доступны новые возможности маткапитала

Теперь многодетные семьи Петербурга смогут тратить денежные средства на услуги лицензированных педагогов-индивидуальных предпринимателей. Иными словами, маткапитал можно будет тратить на оплату услуг няни или репетитора.

Как пишет председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем Telegram канале, на данный момент материнский капитал покрывает только обучение школьников и студентов до 23-х лет. Парламент намерен утвердить законопроект, который позволит родителям нанять частного педагога для дополнительного обучения, но только если у репетитора есть государственная лицензия.

Также депутат напомнил, что программу материнского капитала в стране продлили до 2026 года. В следующем году сумма выплаты на первого ребенка составит 590 тысяч рублей, а на второго 780 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России за последние четыре года снизилось число детей из малообеспеченных семей.