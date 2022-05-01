Пенсии, пособия и ставки по ипотеке изменятся в России с 1 мая

1 мая 2022 года в России вступает в силу ряд изменений в законы, которые касаются пенсий, пособий и ставок по ипотеке. Начинают выплачивать пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет малообеспеченным семьям. Его размер может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Льготная ставка по ипотечным программам также изменяется с 1 мая. Её понизили с 12% до 9%.

Изменения в закон о материнском капитале вступают в силу с 1 мая. Право на его получение пробрели отцы, воспитывающие ребенка в одиночку, если его мать умерла и не являлась гражданкой РФ. Если женщина была имела гражданство России, получить материнский капитал отцы могли и до вступления в силу изменений.

Некоторым пенсионерам также с 1 мая начнут выплачивать ежемемячные надбавки к выплатам. В эту группу входят летчики гражданской авиации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ПФР прокомментировали повышение пенсий в мае.