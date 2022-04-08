  • 8 Апрель 2022
USD 08.04.2022 76.2547 -6.3415
USD ММВБ 16:18 71.8260  
EUR 08.04.2022 83.2930 -7.3068
EUR ММВБ 16:18 77.9634  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Россиянам на карты начали приходить по 5 900 рублей от ПФР

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

От Пенсионного фонда РФ многим россиянам начали прходить дополнительные денежные средства. Деньги люди поллучают на банковские карты за счет перерасчета прежних выплат. Специалисты советуют россиянм уже сейчас проверять карты, поскольку средства могут прийти в ближайшее время.

На получение дополнительных денег могут рассчитывать отдельные категории граждан. Это семья, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года. У таких родителей есть право на получение ежемесячной выплаты на ребенка. Деньги выдают из средств материнского капитала, а чтобы их получить необходимо подать заявление в ПФР.

Размер выплаты зависит от прожиточного минумума на детей, который в каждом регионе разный. С 2022 года в России выросли прожиточные минимумы, однако семьям, которые оформили в 2021 году, продолжали платить пособия в прежнем размере.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram