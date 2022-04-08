Россиянам на карты начали приходить по 5 900 рублей от ПФР

От Пенсионного фонда РФ многим россиянам начали прходить дополнительные денежные средства. Деньги люди поллучают на банковские карты за счет перерасчета прежних выплат. Специалисты советуют россиянм уже сейчас проверять карты, поскольку средства могут прийти в ближайшее время.

На получение дополнительных денег могут рассчитывать отдельные категории граждан. Это семья, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года. У таких родителей есть право на получение ежемесячной выплаты на ребенка. Деньги выдают из средств материнского капитала, а чтобы их получить необходимо подать заявление в ПФР.

Размер выплаты зависит от прожиточного минумума на детей, который в каждом регионе разный. С 2022 года в России выросли прожиточные минимумы, однако семьям, которые оформили в 2021 году, продолжали платить пособия в прежнем размере.