В Петербурге Народным артистам России хотят доплачивать по 30 тысяч к пенсии

В Петербурге к пенсиям Народных артистов России могут начать выделять дополнительные денежные средства. Такой опыт уже есть в Москве.

В пресс-службе Законодательного собрания города заявили, что доплата может составить 30 тысяч рублей. Об этом в Театре музыкальной комедии поговорили петербургские власти и артисты. В частности, не остался в стороне Юрий Александров, Михаил Боярский, Лариса Луппиан.

До этого вопрос надбавки к пенсиям уже прорабатывался петербургскими комитетами по культуре и социальной политике, что произошло после неоднократных обращений Союза театральных деятелей. Но после того, как отправка законопроекта в Москву не дала результатов, было решено проработать документ на городском уровне.

Чтобы ввести надбавки к пенсиям Народных артистов РФ необходимо внести изменения в Социальный кодекс. После этого доплата будет полагаться тем, кто обладает званиями "Народный артист СССР", "Народный артист РСФСР" и "Народный артист РФ".

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время на территории Петербурга проживает около 130 Народных артистов СССР, Народных артистов РСФСР, Народных артистов Российской Федерации.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на выплату социальных доплат к пенсии Северная столица получит почти четыре миллиарда рублей. Доплаты должны получить 110 тысяч граждан.