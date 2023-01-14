В 2023 году театры Петербурга отметят юбилеи Островского, Рахманинова и Шаляпина

В 2023 году петербургские театры отметят три юбилея выдающихся деятелей культуры. Ожидается крупная творческая программа в четь 200-летия драматурга А.Н. Островского, 150-летие певца Ф.И. Шаляпина и композитора С.В. Рахманинова.

Как сообщает пресс-служба администрации Северной столицы, к юбилею Островского для зрителей готовят восемь премьер в разных театрах города. Также в этом году к юбилею драматурга приурочат III Всероссийский театральный фестиваль “Вперед к Островскому!”.

В честь 150-летния со дня рождения Шаляпина и Рахманинова в театре “Мюзик-Холл” в текущем году пройдет целый ряд мероприятий. Например, там состоится Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина, концерт “Федор Шаляпин. Народный артист мира” и фестиваль “Сергей Рахманинов. Последний романтик”.

Всего на 2023 год на театральных площадках Петербурга запланировано 60 премьер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге к пенсиям Народных артистов России хотят выделить дополнительные денежные средства.