С 26 по 30 апреля в Санкт-Петербурге запланировано перекрытие 2-ого Садового моста

В Санкт-Петербурге с 24 апреля по 29 мая по причине прокладки инженерных сетей проезд машин будет ограничен на участке Репищевой улицы от улицы Щербакова до Вербной улицы. По такой же причине с 26 по 28 апреля запланировано перекрытие участка Гатчинской улицы у Чкаловского проспекта.



С 26 по 30 апреля из-за ремонтных работ дорожного покрытия перекроют второй Садовый мост. Объезд будет возможен по маршруту Садовая ул.- Невский пр. - Б. Конюшенная ул. - наб. канала Грибоедова - Конюшенный пер. - Б. Конюшенный мост - Мошков пер. - Миллионная ул. - наб. Лебяжьей канавки - наб. реки Мойки.



С 27 апреля по шестое августа также из-за дорожных ремонтных работ планируется поэтапное ограничение движения транспортных средств по Полюстровскому проспекту на участке от первого Муринского проспекта до Пискарёвского проспекта.