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Концерт без Урганта, бриг в обратном направлении: что ждет выпускников на "Алых парусах" в 2022 году?

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Baltphoto/ Павел Долганов
© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге 24 июня состоится праздник выпускников «Алые паруса». Как и полагается ежегодной традиции, вчерашние школьники соберутся на Дворцовой площади, чтобы посмотреть выступление звезд шоу-бизнеса и послушать поздравления. После они направятся на Дворцовую набережную, чтобы увидеть, как по Неве проходит бриг «Россия» с алыми парусами и подсветкой, сопровождаемый фантастическим салютом.

Несмотря на снятие коронавирусных ограничений, на праздник смогут попасть только вчерашние школьники и их учителя.

Вице-губернатор Ирина Потехина ранее отмечала, что в этот день главные – выпускники. А их родители и гости Северной столицы смогут выбрать себе другое удобное для просмотра место. Маршрут движения брига достаточно масштабный.

Автомобилистов, также по традиции, ждут перекрытия в центре города. Ограничены будут Дворцовая площадь и Дворцовая набережная. За входом на крыши также проследят и закроют.

 

Концерт на Дворцовой площади

В текущем году концерт увидят более 65 тысяч выпускников. Выступления звезд начнутся в 22:00. Ранее вчерашних школьников приветствовал и поздравлял со сцены Иван Ургант последние 10 лет. Однако кто станет его заменой – пока секрет.

В 22:00 к выпускникам обратится губернатор Петербурга Александр Беглов, после – стартует музыкальная часть.

Сначала перед выпускниками выступят молодые исполнили, после этого на сцену выйдут любимцы молодой публики – Ханна, Миа Бойко, Ваня Дмитренко, Люся Чеботина, Анатолий Цой, Хабиб, GALIBRI& MAVIK, Коста Лакоста.

 

 

Проход брига «Россия» по Неве

Центральным событием станет проход брига с алыми парусами, который начнет свой путь в 0:40. Его будет сопровождать пиротехническое шоу и громкая музыка. 

В этом году будут введены некоторые изменения в маршруте – бриг будет двигаться в обратную сторону. Он стартует от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада и будет идти в сторону Эрмитажа. После этого он сделает широкий поворот у Дворцового моста и вернется через Петропавловку. В путь следования добавятся некоторые маневры, но какие – организаторы держат в секрете.

Увидеть прохода брига можно будет с разных точек города.

 

Транспорт

Праздник внесет некоторые коррективы в режим работы общественного транспорта. В ночь на 25 июня метрополитен будет принимать пассажиров круглосуточно. Интервал движения поездов по всем линиям составит от 3 до 7 минут в ночное время.

Также в городе запустят по маршрутам ночные автобусы и троллейбусы. Всего 25 июня с 00:00 до 06:00 по дорогам будут следовать 10 автобусов по разным направлениям: №№ 154, 114, 142, 106, 80,93, 56. 8, 12, 77. Интервал движения составит не более 30 минут.

Троллейбус №46 будет ходить в то же время с интервалом не более 27 минут.

 

Ограничения движения

23 июня

Первые ограничения начнутся за пару дней до основного праздника – 23 июня. Полностью будет прекращено движение с 20:00 до 20:35 по Благовещенскому мосту (по перекресткам Университетская набережная — набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная — площадь Труда — съезды с Благовещенского моста).

Дворцовый мост будет закрыт с 20:35. По перекрестку Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная транспорт вновь сможет проезжать лишь спустя два дня, 25 июня, после 15:00.

 

24 июня

В пятницу, 24 июня, в день основных торжеств с 17:00 до 21:00 транспорт ждут самые масштабные ограничения. Движение будет заблокировано по участкам Большой Морской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта) и Миллионной улицы (от площади Суворова до Дворцовой площади). Также ограничения в проезде появятся проезд вдоль Марсового поля, Дворцовая набережная (от Троицкого до Дворцового моста), набережная реки Мойки (от Гороховой улицы до Невского проспекта и от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки).

Не смогут проехать машины и общественный транспорт и вдоль Исаакиевской площади, по Адмиралтейской набережной, от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Сенатской площади, Мошкову переулку, Дворцовому проездку, Мраморному переулку, от Конюшенной площади к набережной реки Мойки.

 

«Алые паруса» онлайн

Праздник выпускников всегда можно посмотреть, не выходя из дома. С Дворцовой площади запустят прямую трансляцию, которая покажет не только концерт, но и водно-пиротехническое шоу и проход брига с алыми парусами. В эфире Пятого канала в 22:00 можно будет ощутить все эмоции вместе с выпускниками.

В 2023 году традиционный праздник выпускников «Алые паруса» будет отмечать свой 55-летний юбилей.

 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице ограничат продажу алкоголя в день «Алых парусов».

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