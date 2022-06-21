В магазинах Петербурга запретят продажу алкоголя на время проведения «Алых парусов

В Северной столице ограничат продажу алкоголя в день «Алых парусов» - праздника для выпускников.

Во всех магазинах с 22:00 23 июня и до 11:00 25 июня не будут отпускать напитки, содержащие спирт. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции установлен пунктом 3 статьи 5 Закона Петербурга от 5 февраля 2014 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Однако запрет не будет распространяться на розничную продажу спиртных напитков, которая осуществляется организациями и магазинами беспошлинной торговли. Помимо этого, требование не относится к продаже некоторых слабоалкогольных напитков.

За нарушение правил предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бриг с алыми парусами будет двигаться по новому маршруту. Каждый год маршрут судна был одним: от Дворцовой набережной со стороны Летнего сада вплоть до Эрмитажа. После этого он делал широкий разворот у Дворцового моста и двигался вдоль Петропавловской крепости. Но в этом году все иначе.