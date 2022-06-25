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Певица Алсу призналась в том, что ее беспокоило во время проведения «Алых парусов»

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© Фото: скриншот клипа "Я люблю тебя" на YouTube

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Певице Алсу в этом году выпала серьезная роль – она заменила ведущего праздника выпускников «Алые паруса» Ивана Урганта. Он был бессменным центром мероприятия последние 10 лет.

Пару Алсу составил актер Владимир Маркони. Однако несмотря на поддержку, певица призналась, что очень переживала перед выходом на сцену на Дворцовой площади, сообщает Neva.Today.

В первую очередь Алсу волновалась из-за прямого эфира и из-за масштаба мероприятия. Несколько десятков тысяч глаз были направлены на сцену и ждали веселого праздника от ведущих. В конце концов артистка резюмировала, что готова приезжать на мероприятие ежегодно и в любой роли – в качестве певицы, ведущей и даже старшеклассницы.

Ответственное и грандиозное мероприятие прошло на «ура». Со сцены Алсу поздравила выпускников и пожелала им много трудиться и верить в себя, тогда все задуманное обязательно получится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге прошел яркий праздник выпускников «Алые паруса». В честь традиционного мероприятия для выпускников на Дворцовой площади состоялся громкий концерт, а после этого по Неве прошел бриг «Россия».

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