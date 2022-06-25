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Петербургские выпускники под громкие аплодисменты и музыку попрощались с детством на "Алых парусах"

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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В Петербурге состоялся традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Целую ночь вчерашние школьники получали поздравления от звезд и наслаждались масштабным водно-пиротехническим шоу.

После праздничного концерта выпускников встретил на Дворцовой набережной бриг «Россия» с алыми парусами. Он прошел по Неве под громкие взрывы салютов и аплодисменты, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Десятки тысяч зрителей приехали в центр города, чтобы поучаствовать в ежегодном празднике. Особыми гостями в этом году стали выпускники из Донбасса, среди которых 40 – жители Мариуполя. Они, как и другие ребята, приехали в Северную столицу на летний отдых.

И хотя многие выпускники выглядели беззаботно, каждый из них знает, что впереди – ответственная жизнь. Они преодолели один из основных этапов взросления, получили аттестат и распланировали ближайшее будущее.

Много разного происходило за время школы. Кто-то с легкостью признается, что отсидел за школьной партой со шпаргалками, а некоторые уверяют, что всегда руководствовались только собственными знаниями.

Выпускник Константин Копитель отметил, что всегда старался делать так, чтобы потом гордиться своими результатами на экзамене. Потому что писал все контрольные самостоятельно. Однако если у вчерашнего школьника появлялись ответы, он не стеснялся делиться ими с одноклассниками.

Выпускной начался традиционно со слов губернатора Петербурга Александра Беглова. После удара в корабельную рынду стратовал праздничный концерт. Градоначальник пожелал выпускникам исполнения мечт.

Главной темой мероприятия стали вечные ценности – дружба, свобода, любовь. То, чему учит каждый педагог.  Людмила Мариченко, учитель русского языка и литературы призналась, что со своими ребятами она с пятого класса. Семь лет она воспитывала достойных людей. По ее словам, всегда кажется, что уходит лучший класс, а потом приходят новые ученики, и они тоже самые лучшие.

Кульминацией праздника стал оглушительный раскат фейерверков над Петербургом. В честь выпускников вспыхнули тысячи огней. А после – по Неве прошел бриг «Россия».

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