В Петербурге состоялся праздник "Алые паруса": как выпускников провожали во взрослую жизнь в 2022 году?

В Петербурге прошел яркий праздник выпускников «Алые паруса». В честь традиционного мероприятия для выпускников на Дворцовой площади состоялся громкий концерт, а после этого по Неве прошел бриг «Россия».

В этом году вчерашних школьников ожидали сразу несколько сюрпризов. Главное шоу провели комик Владимир Маркони и певица Алсу. Они стали заменой традиционному выступлению Ивана Урганта, который был главной звездой праздника на протяжении последних 10 лет.

Со сцены прямо в центре Петербурга, на Дворцовой площади, прозвучали знаменитые молодежные песни и громкие поздравления. Перед выпускниками выступили Клава Кока, Эльдар Джарахов, MBAND, Zivert, Хабиб, Анатолий Цой и многие другие. Имя главного хедлайнера держали в тайне вплоть до его выхода на сцену. Им оказался солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Также хедлайнерами стали Полина Гагарина и группа The Hatters.

После яркого концерта выпускники переместились на Дворцовую набережную. Там их встретило водно-пиротехническое шоу, во время которого по Неве прошел бриг «Россия» с алыми парусами. В этом году он следовал по нетрадиционному пути - в обратную сторону. Под музыку выпускников проводили во взрослую жизнь. В честь праздника прогремели громкие взрывы салюта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в магазинах Петербурга запретят продажу алкоголя на время проведения «Алых парусов".