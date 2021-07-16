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В Петербурге днем перекроют улицы и разведут мосты

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© Фото: Baltphoto

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Из-за репетиций парада ко Дню ВМФ ограничат движение в центре города.

18 и 22 июля из-за репетиций парада ко Дню Военно-морского флота с 9:00 до 14:00 разведут Благовещенский, Дворцовый Троицкий и Литейный мосты. 

Как сообщает комитет по транспорту, в городе будут перекрыто движение на центральных улицах и набережных:

  • Адмиралтейской набережной;
  • Адмиралтейскому проспекту;
  • Адмиралтейскому проезду;
  • Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Дворцовой набережной;
  • Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовому проезду;
  • Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
  • Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетской набережной;
  • Биржевой площади;
  • Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
  • Мраморному переулку;
  • Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
  • Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
  • Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
  • набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
  • набережной Кутузова;
  • Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
  • съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

Также будет изменены автобусные маршруты № 3, 6 7, 22, 24, 27, 46, 49, 100. В это же время будет приостановлено троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Биржевой площади и Литейному мосту и трамвайное движение по Троицкому мосту.

Подробную информацию можно получить на сайте Комитета по транспорту.

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