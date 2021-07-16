В Петербурге днем перекроют улицы и разведут мосты

18 и 22 июля из-за репетиций парада ко Дню Военно-морского флота с 9:00 до 14:00 разведут Благовещенский, Дворцовый Троицкий и Литейный мосты.
Как сообщает комитет по транспорту, в городе будут перекрыто движение на центральных улицах и набережных:
- Адмиралтейской набережной;
- Адмиралтейскому проспекту;
- Адмиралтейскому проезду;
- Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовой набережной;
- Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовому проезду;
- Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы;
- Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетской набережной;
- Биржевой площади;
- Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- Мраморному переулку;
- Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
- Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
- набережной Кутузова;
- Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;
- съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.
Также будет изменены автобусные маршруты № 3, 6 7, 22, 24, 27, 46, 49, 100. В это же время будет приостановлено троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Биржевой площади и Литейному мосту и трамвайное движение по Троицкому мосту.
Подробную информацию можно получить на сайте Комитета по транспорту.