В Петербурге днем перекроют улицы и разведут мосты

18 и 22 июля из-за репетиций парада ко Дню Военно-морского флота с 9:00 до 14:00 разведут Благовещенский, Дворцовый Троицкий и Литейный мосты.

Как сообщает комитет по транспорту, в городе будут перекрыто движение на центральных улицах и набережных:

Адмиралтейской набережной;

Адмиралтейскому проспекту;

Адмиралтейскому проезду;

Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;

Дворцовой набережной;

Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;

Дворцовому проезду;

Невскому проспекту от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Малой Морской улицы до Садовой улицы;

Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Университетской набережной;

Биржевой площади;

Биржевому проезду вдоль дома 2 по Биржевой площади;

Мраморному переулку;

Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;

Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы;

Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;

Казанской улице от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;

набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В. О. до Благовещенского моста;

набережной Кутузова;

Литейному проспекту от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;

съезду с Воскресенской набережной на Литейный мост;

съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.

Также будет изменены автобусные маршруты № 3, 6 7, 22, 24, 27, 46, 49, 100. В это же время будет приостановлено троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Биржевой площади и Литейному мосту и трамвайное движение по Троицкому мосту.

Подробную информацию можно получить на сайте Комитета по транспорту.