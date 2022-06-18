Центр Петербурга вновь перекроют из-за «Алых парусов» с 23 июня

В Северной столице из-за праздника выпускников будут перекрыты центральные городские улицы. Ограничения будут действовать 23, 24 и 25 июня.

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня на Дворцовой площади. Как сообщает на своей странице в «ВКонтакте» вице-губернатор города Ирина Потехина, центральные дороги будут перекрыты 23, 24 и 25 июня.

С 20:00 до 20:35 23 июня перекроют Благовещенский мост, перекрестки Университетской, Английской набережных, а также набережную Лейтенанта Шмидта и площадь Труда.

А с 20:35 часов 23 июня до 15:00 25 июня нельзя будет проехать по Дворцовому мосту, перекресткам Университетской набережной, съездам с Дворцового моста и Дворцовому проезду, а также по Дворцовой и Адмиралтейской набережной.

В день проведения праздника «Алые паруса», 24 июня, с 17:00 до 21:00 проезд по данным улицам запрещен: по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта; по Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади, по Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста; по набережной реки Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки; по Адмиралтейской набережной; по Адмиралтейскому проезду; по Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда; по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проезда; по Дворцовому проезду; по Сенатской площади; по Мраморному переулку; по Мошкову переулку; по Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной реки Мойки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что На «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников.