  • 18 Июнь 2022
USD 18.06.2022 56.7101 +-0.1590
USD ММВБ  
EUR 18.06.2022 59.3299 +0.3731
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Центр Петербурга вновь перекроют из-за «Алых парусов» с 23 июня

Автор:

фото: Baltphoto
© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Северной столице из-за праздника выпускников будут перекрыты центральные городские улицы. Ограничения будут действовать 23, 24 и 25 июня. 

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня на Дворцовой площади. Как сообщает на своей странице в «ВКонтакте» вице-губернатор города Ирина Потехина, центральные дороги будут перекрыты 23, 24 и 25 июня.

С 20:00 до 20:35 23 июня перекроют Благовещенский мост, перекрестки Университетской, Английской набережных, а также набережную Лейтенанта Шмидта и площадь Труда.

А с 20:35 часов 23 июня до 15:00 25 июня нельзя будет проехать по Дворцовому мосту, перекресткам Университетской набережной, съездам с Дворцового моста и Дворцовому проезду, а также по Дворцовой и Адмиралтейской набережной.

В день проведения праздника «Алые паруса», 24 июня, с 17:00 до 21:00 проезд по данным улицам запрещен: по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта; по Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади, по Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста; по набережной реки Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки; по Адмиралтейской набережной; по Адмиралтейскому проезду; по Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проезда; по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проезда; по Дворцовому проезду; по Сенатской площади; по Мраморному переулку; по Мошкову переулку; по Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной реки Мойки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что На «Авито» появились билеты на «Алые паруса» для повзрослевших школьников.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram