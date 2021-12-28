Перекрытие дорог в Петербурге превратилось в рекордные пробки

Днем во вторник, 28 декабря, загруженность петербургских дорог близка к вечерней. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 14:00, в Петербурге уже 8 баллов.

В связи с проходящим в городе саммитом глав СНГ перекрыты участок Конногвардейского бульвара и Потемкинская улица. Ограничения сохранятся до самого вечера. Как сообщает «Мойка78», ранее для прибывающих на саммит глав государств перекрывали Пулковское шоссе.

В настоящий момент особенно сильные заторы наблюдаются на Невском проспекте, Садовой улице, улице Декабристов, Благовещенском мосту, Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта.

На КАД наиболее сложное положение сложилось в районе Софийской улицы. На Московском шоссе несколько ДТП.