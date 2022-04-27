Центр Петербурга стоит в сильных пробках вечером среды

В среду, 27 апреля, в Петербурге дороги загружены чуть сильнее обычного, но преимущественно в центре города. По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:15, интенсивность трафика оценивается в 6 баллов.

Перекрыто движение по Дворцовой набережной и набережной Кутузова. Сильные пробки на Невском проспекте и Садовой улице. В поисках маршрута объезда автомобилисты также встали на Итальянской и Инженерной улицах.

Набережная Фонтанки стоит на участке между улице Ломоносова и Вознесенским проспектом. Очень плотный поток наблюдается также на набережной Обводного канала. Также стоит Университетская набережная. Традиционные пробки наблюдаются в районе Тучкова моста.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что инспекторы ДПС помогли добраться до перинатального центра застрявшему в пробке автомобилю с роженицей.