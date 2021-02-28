На Васильевском острове за 5 лет планируется создание 163 гектаров намывных территорий

Вчера, в субботу, 27 февраля в Санкт-Петербурге начались общественные слушания по проекту намыва площадью 163 гектара на Васильевском острове. Намывная территория позволит увеличить жилую зону на северной части острова.

Чертежи строительства и опросные листы для горожан Петербурга были опубликованы комитетом по природопользованию. Опросные листы от петербуржцев будут приниматься до 28 марта.

Создание намыва планируется севернее ковша Смоленки и западнее трассы ЗСД. Для площади в 163 гектара необходимо будет использовать объем насыпи в 9,5 миллиона кубометров. Подготовка займет два месяца, основной период работ рассчитан на 62 месяца, это пять лет и два месяца.

Работы будут проходить в два этапа: первый этап будет с 2022 по 2024 года, второй с 2025 по 2026 года. К 2034 году территорию планируют полностью застроить жилыми помещениями и общественными зонами.

Для жилья по проекту было выделено 700 тысяч квадратных метров, для бизнес-центров и общественно-деловых объектов запланировали 260 тысяч.

Документацию подготовило ООО "БКН-Проект" по заказу "Специализированный застройщик "ЛСР". Экспертизу проведет ООО "Экоскай".