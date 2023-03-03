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В Петербурге отец-алкоголик заставил несовершеннолетнего сына сесть за руль машины

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© Фото: pxhere

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В Приморском районе Петербурга несовершеннолетний мальчик был замечен за рулем автомобиля, который он перегонял по просьбе отца. Родитель самостоятельно не мог сесть за руть, так как был пьян.

Как сообщает 78.ru, 10-летнего мальчика за рулем Volvo заметил очевидец и попросил ребенка выйти из машины. В ситуацию вмешался сотрудники ГИБДД, находившийся неподалеку. Выяснилось, что школьника заставил перегнать автомобиль через ЗСД на Васильевский остров его отец, который злоупотребляет алкоголем.

Несмотря на то, что мальчик отказывался от этой затеи, родитель все же убедил его сесть за руль. Ключи от отцовской машины несовершеннолетний получил от новой пассии своего родителя, не желавшей, чтобы ее возлюбленный садился за руль пьяным.

Ребенок успел проехать километр и после того, как был остановлен, отправился в школу. Известно, что его родители не живут вместе. В отношении отца был составлен протокол за предоставление право управление транспортом ребенку, не имеющего права, а в отношении матери — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Клинском проспекте школьник угнал у горожанина каршеринг. 

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