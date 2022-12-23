Петербуржцам рассказали, как в городе встретят новогодние праздники в условиях СВО

В Петербурге правительство решило не нарушать традиции празднования Нового года. Жители и гости города смогут в полной мере почувствовать атмосферу волшебства, тепла и уюта. Однако все-таки было принято решение отказаться от необязательных трат.

В Северной столице на Дворцовой площади жителям и гостям дарит новогоднее настроение главная елка. Она стала самой высок праздничной елкой во всей Европе – 25 метров. Кроме того, в районах города для придания атмосферы были установлены искусственные елки. Об этом было заявлено городскими властями в программе «Петербург. Новый взгляд» в эфире телеканала 78.

Кроме того, по улицам Петербурга с 21 по 31 декабря будут курсировать новогодние трамваи. Огни Ростральных колонн осветят Васильевский остров в Новый год и Рождество, 31 декабря и 7 января.

Также в городе на Неве заработали празднично украшенные катки и рождественские ярмарки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Новый год многих застает на рабочем месте. Конечно же, это распространяется на космонавтов, хотя их работу вряд ли можно назвать типичной.