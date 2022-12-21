Космонавт Михаил Корниенко рассказал, как встречают Новый год на МКС

Новый год многих застает на рабочем месте. Конечно же, это распространяется на космонавтов, хотя их работу вряд ли можно назвать типичной.

В беседе с “МК в Питере” космонавт Михаил Корниенко рассказал, как проходит главный праздник в году на МКС. Шампанское тут исключено, однако всегда висят новогодние игрушки, для поддержания духа праздника.

По словам Корниенко, каждый раз под Новый год с грузовым кораблем присылают что-нибудь новогоднее на протяжении всех 20 лет существования станции.

“У нас небольшая елочка была, в каждом модуле повесили всякую мишуру, с новым годом надписи из мишуры, колпачки Санта-Клауса у нас были”, — поделился космонавт.

Также от отметил, что на МКС праздник отмечается три раза — по Московскому времени, в часовом поясе, где минус три часа от Москвы и по американскому времени.

Каждый космонавт на праздник может заказать себе любимую еду, которую доставляют в так называемых бонусных контейнерах.

Михаил рассказал, что заказал банку крабов. На прошлый новый год на МКС были куранты, праздничный стол, на который каждый принес свои вкусности. С танцами, как отметил спикер, там сложновато, зато можно крутиться в невесомости.