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Космонавт Михаил Корниенко рассказал, как встречают Новый год на МКС

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© Фото: Baltphoto

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Новый год многих застает на рабочем месте. Конечно же, это распространяется на космонавтов, хотя их работу вряд ли можно назвать типичной.

В беседе с “МК в Питере” космонавт Михаил Корниенко рассказал, как проходит главный праздник в году на МКС. Шампанское тут исключено, однако всегда висят новогодние игрушки, для поддержания духа праздника.

По словам Корниенко, каждый раз под Новый год с грузовым кораблем присылают что-нибудь новогоднее на протяжении всех 20 лет существования станции.

“У нас небольшая елочка была, в каждом модуле повесили всякую мишуру, с новым годом надписи из мишуры, колпачки Санта-Клауса у нас были”, — поделился космонавт.

Также от отметил, что на МКС праздник отмечается три раза — по Московскому времени, в часовом поясе, где минус три часа от Москвы и по американскому времени.

Каждый космонавт на праздник может заказать себе любимую еду, которую доставляют в так называемых бонусных контейнерах.

Михаил рассказал, что заказал банку крабов. На прошлый новый год на МКС были куранты, праздничный стол, на который каждый принес свои вкусности. С танцами, как отметил спикер, там сложновато, зато можно крутиться в невесомости.

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