В Кронштадте новая набережная за 3,7 млрд рублей соединит "Остров фортов" и сквер "Инчхон"

До конца года в Северной столице определятся с подрядчиком, который займется строительством новой пешеходной набережной в Кронштадте. Известно, что она соединит все очереди парка "Остров фортов" со сквером "Инчхон".

Согласно данным представленным на портале "РосТендер", на возведение набережной в Кронштадте планируют потратить около 3,69 миллиарда рублей. Победитель в конкурсе на строительство объекта должен будет разработать необходимую документацию.

Конкурс проведет СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Подрядчика планируют выбрать до конца текущего года, а после этого строительство объектов проведут в несколько этапов.

Новая набережная протянется на 2,8 километра и свяжет все очереди парка "Остров фортов" со сквером "Инчхон". На некоторых участках пешеходная зона будет расширена до шести километров, а также появится дорожка для велосипедистов. Здесь же обустроят лестничные спуски к воде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Васильевском острове благоустроят новый Линейный парк. В ходе работ специалисты планируют установить пешеходный фонтан, а также экотропу, спортивную и детскую площадки.