Беглов рассказал о санкциях к тем, кто плохо убирает снег

Губернатор Александр Беглов рассказал, как в Петербурге наказывают управляющие компании, которые плохо убирают снег. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» он пояснил, что в декабре 2021 года не обеспечившие качественную уборку снега юридические лица в городе оштрафованы на 30 миллионов рублей.

Губернатор признал, что в этом случае возникает двойная проблема. Некоторые управляющие компании перекладывают непредвиденные расходы в виде штрафов на плечи ТСЖ, то есть фактически берут их из карманов петербуржцев.

Александр Беглов также напомнил о модернизации снегоплавильных пунктов, которая прошла в Петербурге в 2019 году. Он отметил, что снег в черте города запретили сбрасывать в реки и каналы, а коммунальным предприятиям стали оплачивать только фактически привезенные объемы снега.

Получается, что жители Петербурга страдают дважды: прыгая по неубранным тротуарам и оплачивая штрафы за управляющие компании. Такое положение вещей уже стало в Петербурге практически традицией. Какие шаги планируется предпринять, чтобы изменить её, губернатор Александр Беглов в интервью не сообщил.