Количество административных дел из-за плохой уборки в Петербурге превысило 50

В Петербурге продолжаются проверки качества уборки снега и мусора. Как сообщили в пресс-службе администрации города, нарушения обнаруживаются в 29% случаев.

Оценка качества уборки улиц и дворов осуществляется во всех районах города. В частности за первую неделю нового года оценке подверглась работа 24 государственных, 40 частных управляющих компаний и 31 ТСЖ.

Проверки проходят в праздничные дни. Выявленные за первую неделю нового года нарушения стали поводом для возбуждения 55 административных дел. Общая сумма штрафов, которые заплатят виновные в некачественной уборке, составляет примерно 6,4 миллионов рублей.