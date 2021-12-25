Беглов считает себя ответственным за качество уборки снега в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял на себя ответственность за качество уборки города от снега. Об этом 25 декабря сообщает «Деловой Петербург».

Глава города рассказал, что с начала сезона городским организациям, не справляющимся с уборкой снега, выписано уже более 30 миллионов рублей штрафов.

Несмотря на то, что ответственность за уборку города лежит непосредственно на управляющих компаниях и собственниках зданий, Беглов не снимает с себя ответственность и считает, что должен полностью контролировать процесс.

«И я это делаю. Есть цифры: в этом сезоне уже вывезли 1 млн кубометров снега с улиц, а за всю прошлую зиму — 1,3 млн. Два циклона есть два циклона», — рассказал градоначальник.