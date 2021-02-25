Петербургские компании заплатят 1,5 млн штрафов за нарушения при уборке улиц и крыш

ГАТИ начислила почти 1,5 млн руб. штрафов за недобросовестную зимнюю уборку территорий и крыш. Проверка коснулась более чем 400 нежилых здания и территории.

Нарушители уборки территории и объектов выплатят штрафы различных размеров.

ГАТИ возбудила 92 дела об административных правонарушениях. Суд вынес решения по 35 из них на общую сумму 1 млн 460 тыс. руб.

Инспекция призвала горожан быть внимательными, если идет уборка территории и особенно крыш. Петербуржцам не стоит заходить за оградительную ленту во время сбрасывания наледи, сосулек и снега с кровель зданий.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе сегодня началась оттепель и во многих районах стаявший снег образовал лужи.