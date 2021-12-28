33,5 тысячи кубометров снега убрали с дорог Петербурга за сутки

Во вторник, 28 декабря, Петербург от снега чистят 1029 единиц снегоуборочной техники. По данным комитета по благоустройству, число дворников, которые работают на петербургских улицах, лишь немногим больше — 1253 человека.

С этими цифрами Петербург живет весь прошедший весьма снежный месяц. Периодически приходящие в город обильные снегопады лишь немного увеличивают её. 1096 снегоуборщиков и 1264 дворника убирало улицы 24 декабря. Тогда Петербург был в очередной раз щедро засыпан снегом из-за циклона «Квинтинус».

Ситуация с дворниками в Петербурге даже без учета снежной зимы выглядит плачевной. 1253 вышедших на работу 28 декабря дворника в любом случае не смогут справиться с уборкой 15 миллионов квадратных метров имеющихся в городе тротуаров. Путем нехитрых вычислений можно получить объем работ на каждого. 11,9 тысяч квадратных метров сугроба, который требуется превратить в тротуар, расчистив до асфальта.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, оценивая потребности города в дворниках на зимний период, называл цифру в 6,9 тысяч работников ручного труда. В 2019 году звучала иная цифра — 10 тысяч дворников, которые смогут поддерживать Петербург в чистоте в период зимних снегопадов. Тротуаров за два года в Петербурге меньше не стало, поэтому неясно, чем вызвано уменьшение необходимого числа работников ручного труда в два раза.

По данным комитета по благоустройству за первые две недели декабрьских снегопадов 2021-го с улиц Петербурга вывезли столько же снега, сколько за два месяца предыдущей не такой снежной зимы.