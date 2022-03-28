В Петербурге с последствиями мартовских снегопадов боятся тысячи дворников

На улицы Петербурга вышли тысячи дворников из-за вернувшихся в город снегопадов. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Комитет по благоустройству отмечает, что коммунальные службы были готовы к метелям. Именно поэтому уже с раннего утра на дорогах и во дворах работали около 700 единиц техники и 1 200 дворников. В настоящее время от снега очищены основные городские магистрали и рабочие приступили к уборке второстепенных улиц.

«С проезжей частью справились неплохо. По центральным районам, если утром еще машины испытывали какой-то дискомфорт при движении, то сейчас мы занимаемся вывозом и удалением оставшегося снега. По тротуарам работа еще ведется», – отметил глава службы комплексной уборки Центрального района ГУДП Александр Дешевой